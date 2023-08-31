В РФ хотят ограничить аренду жилья для туристов через агрегаторы

Минэкономразвития РФ рассмотрит вопрос о запрете для агрегаторов рекламировать и продавать туристам жилье, непрошедшее обязательную для таких объектов размещения путешественников классификацию, пишет РБК.

Такую инициативу предложили в Российском союзе туриндустрии на стратсессии по развитию туризма.

Как рассказал один из участников сессии, отельеры и РСТ предложили запретить платформам по бронированию жилья для отдыхающих продавать и рекламировать неклассифицированные средства размещения. В свою очередь, в Минэкономразвития намерены комплексно прорабатывать предложения по обелению рынка «с привлечением всех заинтересованных лиц», добавили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

С 2019 года поправки в закон об основах турдеятельности ввели поэтапную обязательную классификацию гостиниц — с 1 января 2022 года она обязательна для всех отелей без исключения. Тем не менее закон не затронул гостевые дома, мини-отели, другие объекты размещения в жилом фонде. По мнению президента РСТ Ильи Уманского, необходимо расширить действие законодательства на всех участников рынка, чтобы обеспечить прозрачность услуг для потребителей.

В частности, на первом этапе будет создан реестр средств размещения, чтобы предприниматели предоставляли свои услуги официально. Гостиницы не могут работать вне классификации, однако под нее должны попадать все объекты размещения путешественников. Кроме того, отрасль давно ожидает закона о гостевых домах, так как он позволит легально работать большому количеству объектов размещения в регионах.