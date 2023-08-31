Последнее обновление: 31.08.2023 13:07

Нелегалы группами едут из Латвии на такси в Литву, а оттуда через Польшу в Европу

В последнее время нелегалы, пробирающиеся в Латвию через белорусскую границу, пользуются услугами такси. Из приграничья они отправляются в такси до Шауляя в Литве, а оттуда — транзитом через Польшу в страны Западной Европы.

На этой неделе об одном из таких случаях стало известно литовским пограничникам: странные пассажиры вызвали подозрения у водителя, о чем проинформировал полицию. Вскоре стражи порядка задержали четырех нелегалов: двух индийцев (19 лет и 21 год), 20-летнего афганца и 40-летнего пакистанца, пишет портал Delfi.

Ни у одного из них не оказалось документов. После выяснения обстоятельств их передали обратно латвийским пограничникам.

В течение месяца это уже третий подобный случай, когда литовским пограничникам удается задержать нелегалов, использующих для перемещения такси. В августе подобные задержания по наводке таксистов уже были проведены под Паневежисом и Йонишкисом.



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