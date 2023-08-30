В Беларуси готовят правовой акт для борьбы с фишинговыми и фейковыми интернет-ресурсами

В Беларуси готовится нормативный правовой акт для борьбы с фишинговыми и фейковыми интернет-ресурсами. Об этом сообщил начальник управления по раскрытию киберпреступлений главного управления по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел Александр Рингевич.

"Что касается интернет-ресурсов, которые используются в противоправной деятельности, эта проблематика известна, ей уделяется внимание. На текущий момент в активной фазе работа над нормативным правовым актом. Он будет регламентировать именно этот сегмент и давать правоохранительным органам соответствующие права для борьбы с фишинговыми, фейковыми интернет- ресурсами", - сказал Александр Рингевич, которого цитирует БелТА.

Однако и на текущий момент у правоохранительных органов есть определенный алгоритм действий в таких случаях.

"Эту работу мы будем совершенствовать, в том числе по части оперативности и наших возможностей", - подчеркнул представитель МВД.