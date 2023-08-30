Последнее обновление: 30.08.2023 17:56

Саксония усилит полицейские патрули на границах с Чехией и Польшей

Меры, введенные правительством Германии с целью борьбы с проникновением с территории Польши и Чехии нелегальных мигрантов, не работают, поэтому Саксония направит на границы с этими странами больше полицейских. Об этом заявил 29 августа на пресс-конференции в Дрездене глава МВД федеральной земли Саксония Армин Шустер.

Министр сообщил, что, помимо обычных полицейских проверок, на месте также будут работать сотрудники полиции в штатском, действия которых будут направлены, в первую очередь, на выявление торговцев людьми.

Министерство внутренних дел Саксонии сообщило информагентству ČTK, что с 30 августа полиция начнет ужесточать меры в районе города Гёрлиц, расположенного на границе с Польшей и Чехией.



<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование