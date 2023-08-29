Положение о прохождении службы в органах прокуратуры изложено в новой редакции

Лукашенко 29 августа подписал указ № 271, которым в новой редакции изложено Положение о прохождении службы в органах прокуратуры, утвержденное указом № 181 от 27 марта 2008 года, сообщает его пресс-служба.

"Указ принят в целях приведения норм действующего Положения в соответствие с обновленными законодательными актами о государственной службе и направлен на совершенствование порядка прохождения службы в органах прокуратуры", - говорится в комментарии к документу.

Кроме того, устанавливаются перечень должностей прокурорских работников и соответствующих им предельных классных чинов, а также соотнесение воинских званий и специальных званий сотрудников военизированных организаций с классными чинами прокурорских работников.