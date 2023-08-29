Премьер Италии создала в правительстве кризисную группу из-за наплыва мигрантов

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони создала комитет нацбезопасности, чтобы улучшить реагирование на все больший поток мигрантов через Средиземное море, прибывающих к берегам Италии. Об этом сообщает Reuters.

Мелони после заседания в понедельник объявила, что активировала межведомственный Комитет по безопасности Республики, который теперь будет действовать на постоянной основе, чтобы анализировать ситуацию с миграцией.

"Наша цель – прагматично решать проблему, с быстрыми и скоординированными решениями", – заявила премьер.

За весь 2023 год в Италию прибыло около 113,5 тысяч человек, тогда как в то же время за прошлый год – около 56 тысяч. В последние дни зарегистрировали рекордное количество прибытий: за пятницу прибыло 2300 человек, в субботу – более 3000, в воскресенье – почти тысяча.

Основными "воротами" для въезда мигрантов в Италию остается самый южный остров Лампедуза, что рядом с побережьем Туниса. Близость острова к Африке сделала этот маршрут приоритетным для людей, которые надеются получить убежище в Европе, и нелегальных перевозчиков, которые продают места в лодках.

По состоянию на воскресенье на Лампедузе было более 4 тысяч мигрантов, за считанные дни прибыли сотни лодок. Руководитель местной полиции сообщил, что это рекордные показатели, но ситуация остается под контролем. С Лампедузы, где есть лишь несколько сотен мест для временного расселения, мигрантов перевозят на Сицилию.

В воскресенье один из министров итальянского правительства призвал ЕС помочь Италии справиться с проблемой, потому что ситуация на Лампедузе становится напряженной.