Последнее обновление: 28.08.2023 18:02

Власти Беларуси проведут исследование качества образования

Власти Беларуси намерены провести в ноябре 2023 года исследование качества образования. Об сообщила журналистам заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования – начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.

«В следующем учебном году Министерством образования будет продолжена работа по проведению мониторинга качества образования. В ноябре 2023 года запланировано проведение Национального исследования качества образования. В исследовании примут участие учащиеся 10-х классов учреждений образования. Статистическая выборка будет проводиться случайным образом», – сказала Ирина Каржова, которую цитирует БелТА.

Исследование включает выполнение диагностической работы, анкетирование учащихся и педагогических работников. Диагностическая работа будет направлена на проверку способностей учащихся использовать полученный на занятиях опыт.



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