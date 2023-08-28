Китай с 30 августа не будет требовать отрицательный результат теста на COVID-19 у туристов

Власти Китая с 30 августа больше не будут требовать отрицательный результат теста на коронавирус COVID-19 у прибывающих путешественников. Об этом сообщил в понедельник представитель МИД КНР Ван Вэньбин.

"Начиная с 30 августа, от людей перед въездом в Китай больше не будут требовать делать тесты на нуклеиновую кислоту или антиген ", - заявил Ван Вэньбин на брифинге. Детали его выступления приводит China Daily.

Китай начал открывать границы для путешественников в январе этого года, после трех лет ограничений, которые действовали с начала пандемии COVID-19. Тогда китайские власти отменили обязательный карантин для прибывающих, однако оставили в силе предоставление отрицательного теста на коронавирус.

Тогда же Пекин начал выдавать обычные визы и разрешения на временное проживание для иностранцев, а жители материкового Китая вновь начали получать загранпаспорта и туристические визы.

В марте Китай возобновил выдачу туристических виз иностранным гражданам.