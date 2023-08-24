Австрия планирует сократить социальные выплаты для иммигрантов

Министр интеграции Австрии Сюзанна Рааб заявила, что иммигрантам, которые находятся в стране менее пяти лет, следует сократить социальные выплаты. Об этом сообщает Euractiv.

Как и в Дании, Рааб хочет привязать полную социальную помощь к продолжительности проживания и определенного периода занятости – подход, который должен быть универсальным, независимо от гражданства и статуса проживания. Сейчас идет анализ, чтобы определить, какие именно выплаты будут подпадать под эти критерии.

По мнению Рааб, рынок труда, а не система социального обеспечения, должен быть стимулом для того, чтобы закрепиться в Австрии. "В настоящее время мы имеем неправильную форму иммиграции", – заявила она.

Рааб планирует создать национальный координационный офис для помощи квалифицированным работникам, которые рассматривают возможность переезда в Австрию, помогая с семейной интеграцией, курсами немецкого языка, уходом за детьми и организацией досуга. Цель состоит в том, чтобы расширить эту услугу по всей стране.

Однако "Зеленые", партнер партии министра ÖVP по правящей коалиции, официально отвергли ее планы.

"Для нас сокращение существующих социальных выплат не подлежит обсуждению", – заявила в среду депутат от Зеленых и спикер по вопросам интеграции Фаика Эль-Нагаши. "Решающим фактором является потребность в поддержке, а не продолжительность пребывания в Австрии или уровень занятости", – добавила она.

С критикой выступили либеральная партия NEOS, а также профсоюз работников транспорта и сферы услуг Vida.

"Вместо того, чтобы жаловаться на "фальшивую иммиграцию" и продолжать потакать FPÖ с популистскими требованиями сокращения социальных выплат, ÖVP лучше бы собраться с мыслями и наконец провести назревшие реформы в сфере иммиграции и рынка труда", – подчеркнул в своем заявлении генеральный секретарь NEOS Дуглас Хойос.