В Латвии заявили, что нелегалы становятся более агрессивными

За последние три дня Государственная пограничная служба Латвии пресекла попытку незаконно пересечь границу 74 нарушителям с территории Беларуси. Об этом программе TV3 "900 секунд" сказал начальник Латвийской пограничной охраны Гунтис Пуятс.

По его словам, в последнее время нарушители стали более агрессивными, не подчиняются требованиям пограничников и убегают.

Он также рассказал о случае, когда для задержания убегающего нарушителя пограничник был вынужден применить оружие и совершил предупредительный выстрел.

Пуятс сообщил, что только в ночь на 21 августа и утром этого же дня нелегально пересечь латвийско-белорусскую границу пытались 35 мигрантов.

По данным чиновника, среди нарушителей увеличилось число граждан Индии, Бангладеш, Мадагаскара и африканских стран, хотя раньше в основном речь шла о гражданах Ирака. По его словам, со стороны индийцев и бенгальцев отмечается большая агрессивность.