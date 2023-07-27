Минздрав Беларуси лишил лицензии еще один медцентр

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля выявил нарушения законодательства о лицензировании в иностранном медико-фармацевтическом унитарном предприятии «Медицинский центр «Новое зрение». Об этом сообщает Минздрав.

Утверждается, что соискателем для предоставления лицензии на медицинскую деятельность в Минздрав были представлены подложные документы с недостоверными сведениями об ответственных лицах, которые не были трудоустроены на предприятии.

«С целью ведения в заблуждение также использовались не соответствующие действительности документы о помещениях и медицинских изделиях, оформленные на юридическое лицо до его создания и регистрации», - говорится в сообщении.

Изложенные факты рассмотрены комиссией Министерства здравоохранения и нашли свое подтверждение.

В результате коллегия Минздрава 27 июля 2023 г. приняла решение о прекращении действия лицензии УП «Медицинский центр «Новое зрение» на медицинскую деятельность с даты ее выдачи, а также лицензии на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с 27 июля 2023 г.

Минздрав заявляет, что доступность офтальмологической медицинской помощи в стране сохранится.

«Такого рода медицинские услуги широко оказываются в государственных учреждениях здравоохранения республики и частных медицинских центрах, имеющих лицензию Минздрава. На медицинские центры «Новое зрение» приходится всего 1,7% посещений в структуре оказываемой в республике офтальмологической помощи. Квалифицированным врачам-офтальмологам и другим сотрудникам медицинских центров «Новое зрение» будет предложено трудоустройство в организациях государственной системы здравоохранения», - заявили в министерстве.