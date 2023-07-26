Последнее обновление: 26.07.2023 13:11

В Молдове пронесся мощный ураган: ряд населенных пунктов остались без электричества

Накануне вечером центральными и северными регионами Молдовы пронесся мощный ураган со шквальным ветром и ливнями. Об этом сообщает NewsMaker.

Из-за сложных погодных условий в ряде регионов страны фиксировали массовые отключения электроэнергии, в частности в некоторых районах Кишинева.

По состоянию на утро 26 июля, без электричества остаются 76 населенных пунктов в пяти районах Молдовы.

Кроме того, сильный ветер повалил деревья, в результате чего проезд по некоторым трассам был заблокирован. Сейчас спасатели убирают поваленные деревья.



<Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование