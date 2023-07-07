Последнее обновление: 07.07.2023 17:45

Венгрия не будет выполнять решение ЕС по мигрантам

Венгрия не собирается выполнять условия нового миграционного соглашения ЕС с обязательными квотами на прием мигрантов. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на тематическом саммите с участием Венгрии, Австрии и Сербии..

По его словам, Венгрия "найдет юридические и политические способы" не выполнять решение ЕС, сообщает 444.hu.

Он считает лучшим венгерский подход, когда мигранты не могут попасть в страну, пока их заявка не рассмотрена, и так следовало бы делать всем европейским государствам.

Виктор Орбан заявил, что Венгрия в ЕС в особой ситуации, потому что за ее восточной границей воюющая страна, а с юга "наиболее загруженный миграционный маршрут".



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