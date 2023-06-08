Власти Беларуси подтвердили гибель трех работников Светлогорского ЦКК

Власти Светлогорского района подтвердили гибель трех работников Светлогорского ЦКК из-за взрыва газовоздушной смеси на заводе беленой целлюлозы 7 июня 2023 года.

«Информационные ресурсы общества сообщают о трёх погибших, работавших выпарщиками щелоков: Романьков Виктор Александрович, Шатица Михаил Александрович, Кацуба Олег Васильевич. …Генеральный директор ОАО "Светлогорский ЦКК" Юрий Крук встретился с семьями погибших», - говорится в сообщении пресс-службы Светлогорского райисполкома.

Также утверждается, что жизни и здоровью населения Светлогорского района ничего не угрожает.

«Главный государственный санитарный врач Светлогорского района Александр Лугинец рассказал, что лабораторным отделом Светлогорского зонального центра гигиены и эпидемиологии 7 июня 2023 года в период с 18.00 до 19.30 проведен отбор проб атмосферного воздуха в зоне влияния ОАО «Светлогорский ЦКК». Проведено 38 исследований по 19 показателям, превышение гигиенических нормативов не установлено», - сказано в сообщении.