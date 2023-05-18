Дети из Сирии приедут отдыхать в белорусский лагерь "Зубренок"

В Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" будет организован отдых для 225 детей из Сирии. Выделение денежных средств на эти цели предусмотрено распоряжением, которое подписал Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Отдых будет организован в три смены. В программу пребывания включены санаторно-оздоровительные услуги, медицинское обследование, экскурсии, культурные мероприятия.

Приглашение сирийских детей в Беларусь организуется "в качестве гуманитарной акции" ежегодно с 2017 года.

"Это способствует дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества стран в гуманитарно-образовательной сфере, формированию дружеских отношений между нашими народами, популяризации истории и культуры Беларуси", - комментирует пресс-служба.