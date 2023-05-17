Бывший инженер Apple похитил секретные разработки беспилотных машин

Бывший инженер Apple обвиняется в краже технологии беспилотных автомобилей компании, почти через пять лет после того, как он бежал в Китай. Об этом сообщает BBC.

Прокуратура обвиняет 35-летнего Уэйбао Вана в краже тысяч файлов, содержащих коммерческую тайну, во время тайной работы на неназванную китайскую компанию. В обвинительном заключении содержится шесть пунктов обвинения в краже или попытке кражи коммерческой тайны.

Это уже третий случай, когда бывший сотрудник Apple обвиняется в краже автономных технологических секретов для Китая. Министерство юстиции утверждает, что Ван украл документы, содержащие исходный код программного и аппаратного обеспечения, лежащий в основе систем беспилотного вождения.

Ван присоединился к Apple в марте 2016 как член команды, которая разрабатывала технологию для автономных систем. Он подписал соглашение о конфиденциальности проекта, о котором в то время знало очень мало людей в компании. Ван покинул Apple 16 апреля 2018 года. Более четырех месяцев назад он без ведома компании принял предложение работать инженером в другой компании, занимающейся разработкой беспилотных автомобилей, заявили американские прокуроры.

В июне 2018 года стражи порядка обыскали дом Вана в Маунтин-Вью, штат Калифорния, когда он там находился. Он сообщил властям, что не планирует покидать США. В тот же день он купил билет в один конец из Сан-Франциско в Гуанчжоу, Китай.

Если его когда-нибудь экстрадируют и признают виновным, ему грозит 10 лет заключения по каждому из шести обвинений.