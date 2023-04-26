В Судане обвиняемые Гаагским судом бежали из тюрьмы

Бывшие суданские военные и политики, выдачи которых несколько лет ждал Международный уголовный суд в Гааге, в результате вспыхнувшего в стране вооруженного конфликта бежали из тюрьмы.

Бывший политик Ахмад Харун во вторник в официальном заявлении подтвердил, что он и группа других обвиняемых Гаагой функционеров режима Башира вышли из тюрьмы Кобер в Хартуме, где они отбывали сроки, назначенные им новыми властями страны.

Сообщения о побеге заключенных из тюрьмы Кобер появились в самом начале этой недели.

Международный уголовный суд обвиняет 79-летнего Омара Башира и его соратников в геноциде населения Дарфура. Башир был свергнут военными в 2019 году и отправлен в тюрьму по обвинению в коррупции. В Гаагу его до сих пор не выдали.

Был ли Башир среди бежавших из тюрьмы, не известно. Он много времени проводил не в тюрьме, а в больнице.