Посол Евросоюза в Судане подвергся нападению

В Судане, в своем доме в Хартуме, подвергся нападению посол Евросоюза в стране ирландский̆ дипломат Эйдан О'Хара, сообщил верховный̆ представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.

Боррель не раскрыл никаких подробностей̆ нападения, но сказал, что с послом сейчас все в порядке.

"Безопасность дипломатических помещений и персонала является обязанностью суданских властей̆", - написал Боррель в твиттере.

Представитель ЕС Набила Массрали также заявила, что безопасность персонала является приоритетом, тем не менее после этого нападения делегация Евросоюза не была эвакуирована из Хартума. Как заявила Массрали, дипмиссия проводит оценку мер безопасности.

Понедельник стал уже третьим днем боевых действий̆ в Судане между армией̆ и военизированной̆ группировкой̆ под названием "Силы быстрой̆ поддержки" (RSF), передает BBC.

Обе стороны утверждали, что контролируют ключевые объекты в Хартуме, жители которого стараются не выходить из своих домов и прячутся от стрельбы и взрывов.

По словам Волкера Пертеса, представителя ООН в Судане, в ходе этого конфликта более 1800 мирных жителей̆ и боевиков получили ранения. В понедельник он сообщил журналистам, что погибло около 185 человек.

Конфликт сопровождался многочисленными авиаударами, артиллерийскими обстрелами и ожесточенными перестрелками, в том числе в жилых кварталах.