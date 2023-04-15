Разборки между армией и силовиками в Судане уже убили 56 человек

Конфликт в Судане между армией и службой быстрого реагирования (СБР) унес жизни 56 человек, 595 получили ранения, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на союз суданских врачей.

Ранее сообщалось о 27 погибших и более сотни пострадавших, передает Интерфакс.

Как писало информагентство Associated Press, ссылаясь на данные медиков, шесть человек погибли в столичном Хартуме и соседнем Омдурмане, восемь смертей зафиксировано в районе Ньялы, столицы провинции Южный Дарфур на юго-западе страны. Кроме того, двое мирных жителей убили в аэропорте Хартума, еще одного застрелили в провинции Северный Кордофан.

Всю субботу в Хартуме и Омдурмане продолжались ожесточенные бои. По словам очевидцев, обе стороны применяли бронетехнику, включая несколько танков, вели огонь из крупнокалиберных пулеметов в густонаселенных районах.

"Повсюду пожары и взрывы. (...) Все бегут и ищут укрытия", — сказал Al Jazeera врач государственной больницы Омдурмана Амаль Мохамед.

Одной из горячих точек стал хартумский аэропорт, который пока не закрыт, однако некоторые крупные авиакомпании приостановили рейсы в Судан. Так, в небе над аэропортом развернулись самолеты из Египта и Саудовской Аравии.

Ранее в субботу сообщалось, что в Хартуме вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между суданской армией и СБР.

Командование СБР заявило, что президентский дворец уже находится под его контролем, как и аэропорты в городах Хартум, Мерое и эль-Абьяд.

В заявлениях командования отмечается, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы Судана без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из баз СБР в южном пригороде столицы.

Вооруженные силы, со своей стороны, сообщили о нанесении ударов по базам СБР. Командование суданской армии объяснило свое решение тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными, и назвало такие действия незаконными.