В Беларуси сокращен срок регистрации на ЦТ, сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"Сроки регистрации на централизованное тестирование в этом году несколько сокращены. Если в прежние годы процедура проходила со 2 мая по 1 июня, то в этом году она стартует с 10 мая", - сказал Миксюк.

По его словам, поскольку регистрация осуществляется через сайт института (РИКЗ), то этого срока «вполне достаточно».

«Можно обратиться в ближайший пункт тестирования и зарегистрироваться для участия в ЦТ в любом пункте по стране. С другой стороны - значительная часть испытаний участниками будет пройдена уже на этапе централизованного экзамена», - добавил Миксюк, которого цитирует БелТА.

Он также сообщил, что в этом году также изменилась структура тестов.

"Структура теста в этом году претерпела определенные изменения. С ними в течение года все желающие могли ознакомиться либо при проведении репетиционного тестирования, либо при проведении репетиции централизованного экзамена. Часть А - там, где нужно выбирать готовые варианты ответов, - уменьшилась. Часть Б - там, где нужно сконструировать ответ и записать его, - увеличилась», - напомнил директор РИКЗ.

«Задания по сложности выдержаны таким образом, чтобы можно было проверить только школьную программу, не выходя за ее пределы. Учащимся не потребуется демонстрировать дополнительные знания. Им понадобятся только знания за базовый курс школьной программы", - утверждает Миксюк.

Он пояснил, что выпускники этого года будут иметь на руках только три сертификата.

"Выпускник не сможет иметь больше в этом году. Поэтому выпускники текущего года, которые пройдут два испытания и получат два сертификата централизованного экзамена, смогут участвовать в одном испытании - зарегистрироваться на централизованное тестирование. Но выпускники прошлых лет смогут участвовать в трех испытаниях, т.е. зарегистрироваться на три ЦТ", - сказал Миксюк.