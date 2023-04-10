Наццентр маркетинга начал предоставлять услуги на проставление апостиля

Госпредприятие «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» сообщило, что с 10 апреля оказывает услуги по проставлению апостиля на документах, право на проставление на которых предоставлено Министерству иностранных дел.

Кроме того, центр также оказывает услуги консульской легализации документов. Госпредприятие учреждено МИД РБ.

Кроме того, перечисленные услуги оказывают главные управления юстиции Минского городского и областных исполнительных комитетов и Главное консульское управление Министерства иностранных дел.