Американский сенатор призвал усилить военную поддержку Тайваня из-за риска блокады

Член палаты представителей Конгресса США Линдси Грэм заявил, что действия Пекина в отношении Тайваня вызывают у него опасения по поводу потенциальной блокады острова.

"Если сейчас же не начать свою игру, у нас будет война", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Сенатор выступил за принятие ряда сдерживающих мер, которые, по его словам, могли бы предотвратить возможный военный захват Тайваня Китаем.

По его мнению, ослабить угрозы могли бы усиление американского военного присутствия в регионе и активизация поставок тайваньской администрации оружия, передает Интерфакс.

"Я бы усилил подготовку и отправил F-16, которые нужны на Тайване. Я бы перебросил военные силы в Южную Корею и Японию. Я бы поставил крылатые ракеты с ядерными боеголовками на все наши подводные лодки по всему миру", - сказал Грэм, добавив, что в случае вторжения поддержал бы отправку американских войск для защиты Тайваня.

Издание The Hill, комментируя заявления Грэма, напоминает, что в прошлом году после визита на Тайвань Нэнси Пелоси, занимавшую тогда должность спикера палаты представителей, президент Джо Байден заявил, что американские войска будут защищать остров, "если на самом деле состоится беспрецедентное нападение".

Очередной виток напряженности в американо-китайских отношениях был вызван состоявшейся в США встречей нынешнего спикера палаты представителей Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

МИД КНР заявил в связи этим протест: "Этот шаг серьезно нарушает принцип "одного Китая" (...), наносит серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая и посылает серьезный неверный сигнал сторонникам "независимости Тайваня".

"В ответ на серьезные противоправные действия Соединенных Штатов и Тайваня Китай предпримет решительные и энергичные меры по защите национального суверенитета и территориальной целостности", - предупредил представитель внешнеполитического ведомства.

Китайская армия 8 апреля начала массированные военные учения вокруг Тайваня, которые, по заявлению армейского представителя, являются "предупреждением сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР".

Центральное телевидение Китая сообщило, что в ходе учений было имитировано нанесение "высокоточных удары по ключевым целям на острове Тайвань и прилегающих морских районах".