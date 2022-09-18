Военные США будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая

Президент США Джо Байден заявил, что вооруженные силы Соединенных Штатов будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая.

В ответ на вопрос, будут ли силы США защищать демократически управляемый остров, на который претендует Китай, Байден ответил: "Да, если действительно произошло беспрецедентное нападение".

По просьбе объяснить, имел ли он в виду, что в отличие от Украины, силы США – американские мужчины и женщины – будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения, Байден ответил: "Да", передает Reuters.

Соединенные Штаты долгое время придерживались политики "стратегической неоднозначности" и не давали понять, будут ли они отвечать военной силой на нападение на Тайвань. По просьбе прокомментировать представитель Белого дома сказал, что политика США по Тайваню не изменилась.

"Президент говорил об этом раньше, в том числе в Токио в начале этого года. Тогда он также четко дал понять, что наша политика по Тайваню не изменилась. Это остается правдой", - сказал спикер.

Министерство иностранных дел Тайваня выразило благодарность Байдену за его подтверждение "надежной приверженности правительству США по безопасности Тайваня".