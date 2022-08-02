Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прилетела в Тайвань, став первым столь высокопоставленным представителем США, посетившим Тайвань за два десятилетия.

За самолетом Пелоси следили порядка 632 тысяч человек на сервисе Flightradar24, что делает его самым отслеживаемым полётом в истории сервиса.

Встречающая Пелоси массовка гражданского общества надела антиковидные жёлто-голубые маски.

Спустившись с трапа, Нэнси Пелоси заявила, что США поддерживают тайваньскую демократию и продолжают выступать против односторонних попыток "изменить статус-кво". Она подчеркнула, что её визит не противоречит политике США в отношении Китая.

МИД Китая поспешил выразить решительный протест в связи с визитом Нэнси Пелоси в Тайвань. По мнению властей Китая, приезд Пелоси серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения китайско-американских коммюнике. Власти Китая также сообщили, что с 4 по 7 августа проведут военные учения в шести районах вокруг острова Тайвань.