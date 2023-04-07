НАТО проведет в Таллинне крупнейшие в мире учения по кибербезопасности

Центр НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности с 18 по 21 апреля проведет в Таллинне тренинги по киберзащите Locked Shields 2023 - в крупнейших в мире киберучениях примут участие около 3 тысячи человек. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

На Locked Shields 2023 участника будут решать реальные задачи в сфере кибербезопасности: в частности, противостоять атакам на электросети, повышать способности сетей к защите и принимать тактические и стратегические решения в критической ситуации.

"Никакие другие учения по киберзащите не могут предложить такой конкретный и детальный опыт, как Locked Shields. 24 команды со всего мира должны будут поддерживать жизнь в критически важной инфраструктуре и IТ-системах", - рассказал директор Центра НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности Март Ноорма.

Он добавил, что 500 организаторов готовили и дорабатывали учения в течение семи месяцев и создали более 5500 соответствующих виртуальных систем.

В этом году в учениях, которые проходят с 2010 года, примут участие группы из 38 стран.

Центр НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности является подразделением НАТО со штаб-квартирой в Таллинне, который занимается проблемами кибербезопасности стран Североатлантического альянса.