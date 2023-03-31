Лукашенко предлагает повысить рождаемость в стране с помощью пропаганды

Лукашенко призвал запретить в медиа и культуре пропаганду идеи «child-free» и нетрадиционных веяний.

Он назвал «попыткой обезлюдить государство» рекламу «child-free» и нетрадиционных веяний (ЛГБТ).

Лукашенко, развивая тему необходимости роста населения страны, также призвал к пропаганде более раннего рождения детей в белорусских семьях, а заодно и выступил за разрушение стереотипа «либо карьера либо семья».

«Пропаганда должна работать на идею полной классической семьи», - потребовал Лукашенко и призвал «Давайте рожать детей».

Как сообщил Белстат, население Беларуси за 3 года (2020-2022) сократилось на 200 тыс. человек.