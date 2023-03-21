Число больных туберкулезом в Беларуси в 2022 году выросло на 12,4%

Число выявленных больных туберкулезом в Белоруссии в 2022 году было на 12,4% больше, чем в 2021 году, сообщил во вторник на пресс-конференции директор Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии Геннадий Гуревич.

"Всего в прошлом году было выявлено 1384 новых пациента с туберкулезом и 279 пациентов с рецидивом этой болезни, что на 185 человек больше, чем в предыдущие годы. Заболеваемость с учетом рецидивов составила 18,1 на 100 тыс. населения, что на 12,4% выше заболеваемости 2021 года", - сообщил Гуревич.

По его словам, рост произошел за счет больных, которых не выявили «в предыдущие годы, когда свирепствовала эпидемия COVID-19".

Гулевич сообщил, что в 2022 году от туберкулеза умерли 97 пациентов, а смертность снизилась на 11% по сравнению с 2021 годом до 1,1 человека на 100 тыс. населения.