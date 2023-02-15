Последнее обновление: 15.02.2023 18:02

Полный курс вакцинации против COVID-19 в Беларуси прошли более 6,5 млн человек

В Беларуси по состоянию на 15 февраля 2023 года более 6,577 млн человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19, сообщает Минздрав.

При этом свыше 6,678 млн человек получили одну дозу вакцины.

Более 117 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств завершили курс вакцинации.

Одну дозу вакцины получили более 257.9 тыс. детей 5 - 17 лет, из них более 244.6 тыс. - прошли полный курс вакцинации, бустерной вакцинацией охвачено более 6 тыс. детей.

Таким образом, охват одной дозой вакцины составил 72,2% от общей численности населения страны, полным курсом вакцинации охвачено 71.1% населения.

Охвачено первой бустерной вакцинацией 87.5% населения из числа лиц, завершивших основной (первичный) курс вакцинации.



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