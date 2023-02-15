Lufthansa сообщила о глобальном сбое в ІТ-системах, отменен ряд рейсов

Тысячи пассажиров вынуждены мириться с задержками и отменой рейсов из-за глобального сбоя в ІТ-системах авиакомпании Lufthansa.

Как подтвердили в авиакомпании, среди прочего, вышла из строя система посадки на борт самолета, сообщает Tagesschau.

Представительница авиакомпании во Франкфурте объяснила, что они интенсивно работают над решением проблемы. В штаб-квартире Lufthansa в аэропорту собралась кризисная команда.

В результате сбоя пока неизвестное количество рейсов было задержано или отменено.

В Мюнхене и аэропорту Франкфурта собрались очереди из пассажиров и самолетов.

По сообщению информационного агентства dpa, сначала были отменены все внутренние рейсы в Германии, а пассажиров попросили пересесть на поезд.

Из-за проблем немецкая авиадиспетчерская служба больше не направляет самолеты в аэропорт Франкфурта-на-Майне. Это делается для того, чтобы предотвратить перегрузку хаба, как подтвердил в среду представитель управления воздушным движением. Машины перенаправляются в другие аэропорты, такие как Нюрнберг, Кельн или Дюссельдорф.