Последнее обновление: 17.01.2023 17:26

В Казахстане изменили правила въезда и пребывания иностранцев

Правительство Казахстана внесло изменения в правила въезда и пребывания иммигрантов в республике, а также их выезда из страны, сообщает Vlast.kz со ссылкой на постановление правительства, которое вступит в силу 26 января.

Согласно изменениям, разрешенный срок пребывания иммигрантов в Казахстане заканчивается: для прибывших в безвизовом порядке – по истечении 30 календарных дней со дня пересечения границы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней; для граждан стран ЕАЭС – по истечении 90 календарных дней со дня пересечения границы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Ранее для иммигрантов, прибывших в Казахстан в безвизовом порядке, срок пребывания составлял 30 календарных дней со дня пересечения границы, исключения составляли граждане Ирана, Китая и Индии, для которых разрешенный срок пребывания заканчивался по истечении 14 календарных дней со дня пересечения границы. Для граждан стран Евразийского экономического союза срок пребывания был 90 календарных дней со дня пересечения границы.

При этом срок разрешенного пребывания иммигрантов в Казахстане исчисляется со дня фактического въезда 180 календарных дней назад. То есть отменяется практика «визаран», которая позволяла находиться на территории Казахстана 90 дней, потом выезжать из страны и обновлять срок пребывания, снова пересекая границу. Теперь иностранец сможет снова пересечь границу Казахстана только спустя 180 дней. Исключения составляют иммигранты, получившие разрешение на временное проживание и въезжающие в страну по визам.



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