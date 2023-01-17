Правительство РБ планирует подготовить более 20 постановлений в 2023 году

Распоряжением премьер-министра № 6р от 13 января 2023 г. утвержден план подготовки проектов постановлений Совета министров Беларуси на 2023 год.

В частности, в план вошли проекты постановлений:

о республиканских заказниках;

о материальной помощи отдельным категориям граждан ко Дню Победы в 2023 году;

об объемах реализации древесины на корню вне биржевых торгов по таксовой стоимости в 2024 году;

об определении перечня территорий с напряженной ситуацией на рынке труда в 2024 году;

об особенностях формирования и использования внебюджетных средств бюджетными научными организациями.

Также планируется внести изменения в ряд постановлений правительства, среди которых:

от 30 декабря 2019 г. № 940 «О функционировании механизма электронных накладных»;

от 11 декабря 2009 г. № 1623 «О внесении изменений и дополнений в Устав республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» и утверждении Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь»;

от 7 февраля 2008 г. № 168 «Об утверждении Положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления»;

от 10 октября 2018 г. № 731 «Об утверждении Программы создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей».

Всего в перечне содержится 24 проекта.