Последнее обновление: 08.12.2022 12:22

Экс-министра лесного хозяйства Дрожжу судят за взятку в $30 тысяч

Экс-министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа получил взятку в $30 тысяч от представителя иностранного ООО. Это следует из обвинения, оглашенного государственным обвинителем.

Дрожжа не позднее 30 июня 2020 года из корыстных побуждений договорился с учредителем и директором иностранного ООО о получении взятки за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Речь идет о приобретении у инвестора сушильных комплексов, полной и своевременной оплате. Сумму взяток взяткодатель определил самостоятельно, а Дрожжа согласился, пишет БелТА.

Экс-министр и учредитель и руководитель иностранного ООО разработали преступный план по передаче взяток. В схему были вовлечены неосведомленные о преступлении работники, а также родственница экс-министра.

После обналичивания деньги по заранее разработанной схеме передавались обвиняемому через в том числе его сестру. Взятка была передана частями — три раза по 10 тысяч долларов. Четвертый раз передача не состоялась, так как сестра забыла их дома. А в апреле 2022 года деньги были изъяты по месту жительства дома у сестры.

Экс-чиновник полностью признал свою вину.

Экс-министра обвиняют по ч.3 ст. 430 УК. Он находится под стражей. Ему грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.



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