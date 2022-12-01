В Беларуси полный курс вакцинации прошли более 6,5 млн. человек

В Беларуси на 1 декабря 2022 года полный курс вакцинации против коронавируса прошли более 6,54 млн. граждан.

При этом, более 6,638 млн. человек получили одну дозу вакцины, сообщает пресс-служба Минздрава.

Одну дозу вакцины против коронавируса получили более 236,2 тыс. детей 5-17 лет, из них более 220,6 тыс. - прошли полный курс вакцинации.

По оценке ведомства, охват одной дозой вакцины составил 71,7% от общей численности населения страны, полным курсом вакцинации охвачено 70,7% населения.

Охват бустерной вакцинации населения составляет 70,7%.