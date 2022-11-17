Молдова присоединилась к механизму гражданской защиты ЕС

Молдова присоединилась к механизму гражданской защиты Евросоюза. Об этом сообщили в МВД Молдовы 16 ноября.

В ведомстве отметили, что благодаря этому сотрудничеству молдавские службы получают возможности использовать опыт и поддержку Евросоюза, эффективно действовать в случае чрезвычайных ситуаций, пишет Newsmaker.

"Это позволит лучше реагировать на наводнения благодаря эффективным насосным установкам, пожары - благодаря новой технике, обучать спасателей извлекать людей из-под завалов", - сообщили в МВД.

За последние два года Молдова несколько раз получала помощь через механизм гражданской защиты ЕС - в связи с пандемией коронавируса и после начала полномасштабной войны России против Украины.

Через него предоставляется также немало невоенной помощи от европейских стран для Украины.