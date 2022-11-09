Meta анонсировала увольнение более 11 тысяч сотрудников

Корпорация Meta сократит более 11 000 человек (13% штата) в рамках реорганизации своей структуры. Марк Цукерберг обратился к сотрудникам с открытым письмом.

В нем он заявил, что несет ответственность за ошибки компании, и именно его «чрезмерный оптимизм в отношении роста» привел к раздуванию штата.

«После пандемии макроэкономический спад, усиление конкуренции и сокращение рекламы привели к тому, что наши доходы оказались намного ниже, чем я ожидал», - отметил глава Meta.

Он добавил, что реструктуризация команд позволит сократить расходы и повысить эффективность корпорации.

Оптимизация штата затронет все подразделения, но в первую очередь рекрутинговые и бизнес-команды. Со своей стороны Meta гарантировала, что уволенные сотрудники из США получат: выходное пособие в размере не менее четырех зарплат; оплату за неизрасходованные отпуска; выплату компенсаций по акциям компании; шестимесячную медицинскую страховку; три месяца поддержки для поиска новой работы; иммиграционную поддержку.

Специалисты, находящиеся за пределами США, получат аналогичную помощь с учетом местного трудового законодательства.

Meta также продлит мораторий на наем новых работников до первого квартала 2023 года.

По информации WSJ, руководители компании во многих подразделениях уже начали уведомлять своих подчиненных об увольнениях.