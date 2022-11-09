Узбекистан лоббирует в Евросоюзе снятие санкций с олигарха Усманова

Узбекистан стремится к отмене санкций ЕС против олигарха Алишера Усманова и его сестры и лоббирует это в ЕС, якобы из-за санкций ограничили его возможность инвестировать в страну. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированных собеседников.

Усманов был одним из 26 россиян, на которых ЕС наложил санкции в первые же дни после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Указанным тогда основанием для санкций была его приближенность к президенту РФ Владимиру Путину, причем Усманова называли одним из его "любимых олигархов".

Сестра олигарха, Гульбахор Исмаилова, также попала под санкции на том основании, что она была формальной владелицей некоторых активов Усманова, например - яхты "Дилбар" стоимостью 600 млн долларов.

Поэтому Ташкент использовал недавние встречи между официальными лицами Узбекистана и ЕС, чтобы выразить обеспокоенность по поводу санкций. Страна также оказывает юридическую помощь Усманову для потенциального судебного иска против Брюсселя, если блок отклонит просьбу о снятии ограничений.

Усманов, состояние которого до вторжения РФ в Украину составляло около 20 млрд долларов, сохранил тесные связи с Узбекистаном, где он родился. Ташкент утверждает, что санкции против него, которые включают замораживание активов и запрет на въезд, ограничили возможность миллиардера инвестировать часть своего состояния в страну.

И Усманов, и Исмаилова подали официальные апелляции против ограничений ЕС, вместе с более чем десятком других российских олигархов.