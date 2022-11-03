Эстония закроет пункт пропуска на границе с РФ

МВД Эстонии решило закрыть пограничный пункт "Нарва-2" в последнюю неделю ноября, поскольку сокращение количества путешественников через пограничный пункт лишило смысла держать его открытым.

"После тщательного анализа министерство внутренних дел действительно приняло решение закрыть пешеходный мост, соединяющий Нарву и Ивангород. Хотя и не из соображений безопасности - как мы уже упоминали ранее, этот мост не представляет никакой угрозы безопасности, потому что по нему передвигаются только люди, которые имеют вид на жительство в Эстонии, и граждани Эстонии", - сообщил советник министра внутренних дел Воотеле Пяй, которого цитирует портал ERR.

"Проанализировав ситуацию и проконсультировавшись с местным самоуправлением, мы получили подтверждение, что закрытие пешеходного моста существенно не нарушит повседневную жизнь местных жителей, в то же время в сложившихся условиях закрытие пограничного пункта "Нарва-2" целесообразно и необходимо по ряду других причин Прежде всего, мы начнем подготовку к тому, чтобы в будущем мост можно было полностью автоматизировать, а также количество людей, пересекающих границу, уменьшилось настолько, что нет смысла держать несколько пограничных переходов открытыми", - добавил Пяй.

Люди могут пройти через главный пограничный переход, а департамент полиции и пограничной охраны смогут более эффективно использовать человеческие ресурсы пограничного пункта "Нарва-2" в другом месте.

Пограничный пункт "Нарва-2" планируется закрыть в последнюю неделю ноября. По мнению министерства, этого времени должно быть достаточно, чтобы все привыкли к новой ситуации. Кроме того, о временном закрытии пограничного пункта проинформируют Российскую Федерацию.

Как известно, 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу граждан России с шенгенскими визами. Запрет распространяется на граждан России с действующими шенгенскими визами, цель поездки которых туризм, бизнес, участие в спортивных мероприятиях и транзит. Однако есть и исключения.