Последнее обновление: 01.11.2022 17:42

Власти Беларуси пересмотрят стоимость питания в школах

Совмин Беларуси намерен рассмотреть пересмотреть стоимость питания в школах, сообщил министр образования Андрей Иванец.

Он напомнил, что изменение денежной нормы возможно, если она на более чем 5% отличается от уровня цен, предоставляемых Белстатом. В марте 2022 года Совмин уже повышал стоимость питания.

Иванец также сообщил, что в школах поменяется меню, но это изменение не затронет натуральные нормы.

"… количество мясных продуктов, овощей, фруктов, соков будет неизменным. Лишь только поменяется форма, в каком виде они будут представлены", - пояснил министр.

Между тем, премьер РБ Роман Головченко заявил о низком качестве школьного питания, отметив, что контролирующие органы продолжают выявлять факты недовесов, нарушения технологий приготовления блюд.

"Но более важно то, что учащимся довольно часто предлагаются заведомо не вкусная, однообразная, не эстетично оформленная блюда. Дети их просто не едят. Вы что, об этом не знаете?", — спросил Головченко.



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