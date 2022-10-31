Последнее обновление: 31.10.2022 13:53

Сотрудник стадиона в Минске украл радионаушники на 280 тыс. рублей

Сотрудники ОБЭП Ленинского РУВД Минска задержали 23-летнего звукоинженера столичного стадиона по подозрению в хищении радионаушников на сумму более 100 тыс. долларов.

«…для комментаторской комнаты спортивного учреждения были закуплены дорогостоящие радионаушники. Фигурант имел доступ к помещению, где они хранились, и за несколько раз вынес оттуда 302 коробки с гарнитурами общей стоимостью не менее 280 тысяч рублей. Похищенную технику он продал через онлайн-площадку жителю Москвы, который перечислил белорусу около 12 тысяч долларов», - говорится в сообщении МВД РБ.

Ранее по теме


<Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование