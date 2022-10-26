В Беларуси полный курс вакцинации прошли более 6,5 млн человек - Минздрав

В Беларуси по состоянию на 26 октября 2022 года более 6 507 000 граждан прошли полный курс вакцинации. Об этом сообщил Минздрав.

При этом одну дозу вакцины против COVID-19 получили 6 617 000 человек.

Завершили полный курс вакцинации: в Брестской области более 900.8 тыс. человек, в Витебской - более 798.2 тыс., в Гомельской - более 985 тыс., в Гродненской - более 702.9 тыс., в Минске - более 1.31 млн, в Минской - более 997.8 тыс., в Могилевской - более 695.9 тыс.

Около 114 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств также завершили курс вакцинации.

Одну дозу вакцины получили более 221.6 тыс. детей 5-17 лет, из них более 196.5 тыс. - прошли полный курс вакцинации.

Таким образом, охват одной дозой вакцины составил 71.5% от общей численности населения страны, полным курсом вакцинации охвачено 70.3% населения.

Также проводится бустерная вакцинация населения - охват составляет 55.8%.