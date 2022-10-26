В Германии дело идет к легализации "рекреационного" употребления каннабиса

Правительство Германии в целом договорилось о легализации "рекреационного" употребления каннабиса для взрослых. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Карл Лаутербах.

"Федеральное правительство сегодня согласовало ключевые положения по контролируемому распространению каннабиса среди взрослых для рекреационного использования", - сказал министр.

Предложенные изменения в законодательство предусматривают, что каннабис и активный ингредиент тетрагидроканнабинол не будут классифицировать как наркотики; приобретение или хранение до 30 граммов каннабиса не будет считаться, как и ограниченное выращивание каннабиса у себя дома, сообщает AFP и немецкая редакция The Local.

Реализацию каннабиса взрослым планируют сделать возможным через специализированные магазины с лицензией и, возможно, аптеки.

В правящей коалиции социал-демократов (SPD), "Зеленых" и "Свободных демократов" считают, что такая легализация создаст безопасную альтернативу для тех, кто сейчас покупает каннабис на черном рынке, и уменьшит доходы организованных преступных групп.

В то же время законопроекта для реализации этого плана еще нет и проект не будут вносить, пока в деталях не выяснят, что предложенные идеи не будут противоречить общеевропейскому законодательству.

Медицинский каннабис в Германии легализовали в 2017 году, с рядом строгих предохранителей.