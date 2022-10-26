Три КПП на границе Молдовы приостановили работу из-за отсутствия электричества

Несколько КПП на границе Молдовы приостановили работу из-за отсутствия электроэнергии. Об этом сообщает Newsmaker.

Речь идет о КПП Костешты-Стынка на границе с Румынией, а также КПП Гриманкауцы и Чишмикиой-Долинское на молдавско-украинской границе.

КПП Костешты и Гриманкауцы не работали из-за отсутствия электроэнергии вследствие технических неполадок. Также по-прежнему не работает КПП Чишмикиой-Долинское, на котором со вчерашнего дня отсутствует электроэнергия с украинской стороны.

Пограничники после 11.00 сообщили, что КПП Костешты частично возобновил работу. Пока действует одна полоса движения в обоих направлениях

Также пограничники сообщили об очередях на молдавско-румынской границе в Скуляны и Леушены из-за большого количества желающих выехать из Молдовы.

Напомним, Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы утвердила меры экономии электроэнергии во время кризиса - людей попросили не пользоваться лифтами в определенные часы, снизить температуру в помещениях, ограничить работу эскалаторов, сократить освещение в домах.