Ирландия ограничила въезд для белорусов

Ирландия приняла поправки в программу краткосрочного безвизового въезда, исключив из нее Беларусь и Россию. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Ирландия является членом Евросоюза, но не входит в Шенген. Для ее посещения необходимо получить национальную визу. Программа позволяет обладателям действующей британской визы, которые находятся в Британии, посещать Ирландию без ирландской национальной визы.

По решению Министерства юстиции Ирландии из программы исключаются Беларусь и Россия.

«<...>сегодня я рекомендовала правительству полностью согласовать нашу политику отказа от виз, выдаваемых в Соединенном Королевстве. Я подписала уставной документ об исключении России и Беларуси из списка стран, которые могут воспользоваться программой краткосрочного безвизового въезда в свете продолжающейся российской агрессии против Украины», – заявила министр юстиции Хелен МакЭнти.