Последнее обновление: 25.10.2022 18:06

В Британии назначен новый премьер

Король Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром Великобритании.

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