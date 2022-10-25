Главная
Новости
Финансы
Нефть
Карта сайта
Последнее обновление: 25.10.2022 18:06
В Британии назначен новый премьер
25.10.2022 13:39
|
АФН
Категории:
Великобритания
Правительство
Премьер
Король Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром Великобритании.
Ранее по теме
24.10 08:04
Джонсон отказался участвовать в выборах лидера консерваторов Британии
23.10 08:05
Джонсон получил поддержку для участия в гонке за пост премьера Британии
20.10 15:35
Лиз Трасс подала в отставку с должности премьер-министра Великобритании
06.09 15:29
Лиз Трасс стала 15-м по счету премьером Великобритании за время правления Елизаветы II
05.09 15:11
Лиз Трасс станет новым британским премьером
<
Сентябрь 2022
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Октябрь 2022
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
В мире
25.10 16:06
США ввели санкции против Никарагуа за Россию и права человека
24.10 08:49
Венгрия в воскресенье протестовала против правительства Орбана
24.10 08:42
КНДР и Южная Корея обменялись предупредительной стрельбой на морской границе
24.10 08:04
Джонсон отказался участвовать в выборах лидера консерваторов Британии
23.10 09:16
США призывают готовиться к вторжению Китая на Тайвань в этом году
23.10 08:05
Джонсон получил поддержку для участия в гонке за пост премьера Британии
23.10 08:01
Товарищ Си Цзиньпин переизбран на третий срок
21.10 13:12
В Украине заявили о результативности сбивания иранских дронов
21.10 12:33
Следующий пакет санкций должен включать отказ ЕС от российской энергии – премьер Бельгии
21.10 11:25
Власти Филиппин окончательно отказались от покупки российских вертолетов
21.10 10:51
Польша арендовала дрон-разведчик MQ-9A Reaper
21.10 10:32
Три европейские страны создадут "зеленый энергопровод" в Средиземном море
21.10 08:39
Джонсон возвращается из отпуска на Карибах, чтобы бороться за пост премьера Британии
20.10 15:35
Лиз Трасс подала в отставку с должности премьер-министра Великобритании
19.10 16:45
Компания-производитель HIMARS увеличивает выпуск реактивных систем
19.10 15:43
В Интерполе создали подразделение по борьбе с криптовалютными преступлениями
19.10 14:47
Израиль поможет Украине, но не оружием
19.10 14:18
Эрдоган договорился с Путиным о создании в Турции газового хаба
19.10 12:45
Польша купила у Южной Кореи почти 300 артиллерийских систем вместе со снарядами
19.10 11:55
Истребители США перехватили у Аляски два российских бомбардировщика
19.10 11:26
ЕС подготовил новые санкции в отношении Ирана
19.10 10:03
Министр обороны Литвы заявил о двустороннем движении военной техники в Беларуси
19.10 09:54
США поднимут в Совбезе ООН вопрос о поставках России иранских беспилотников
19.10 09:17
Apple представила iPad нового поколения и телевизор 4К
18.10 11:29
Япония ввела допсанкции против Северной Кореи
Главное
Политика
Экономика
Энергетика
Общество
afn.by заблокирован Мининформом
Помоги сайту
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация
|
Права на использование