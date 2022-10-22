Джонсон получил поддержку для участия в гонке за пост премьера Британии

Экс-премьер Британии Борис Джонсон заручился поддержкой более 100 депутатов, что позволяет ему вступить в соревнование за лидерство в Консервативной партии, сообщил в субботу Sky News со ссылкой на приближенный к Джонсону источник.

"Бориса Джонсона поддерживают более 100 депутатов парламента, а значит, он может быть включен в избирательный бюллетень", - говорится в сообщении.

По словам политического обозревателя телеканала Лиз Бейтс, публично о поддержке Джонсона заявили 50 депутатов. Количество депутатов, которые поддерживают бывшего министра финансов Риши Сунака выше.

"Сейчас лидером является Риши Сунак. Он имеет более 100 сторонников, которые поддерживают его публично, и теперь он знает, что если он вступит в гонку - ни он, ни Борис Джонсон официально этого еще не сделали - он, безусловно, пройдет в следующий этап", - добавила Бейтс.

20 октября премьер Британии Лиз Трасс объявила об отставке после 6 недель пребывания в должности.