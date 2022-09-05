Лиз Трасс стала 15-м по счету премьером Великобритании за время правления Елизаветы II

Королева Елизавета II назначила Лиз Трасс новым премьер-министром Британии, сообщает BBC.

«Лиз Трасс прибыла в шотландский замок Балморал на встречу с королевой Елизаветой II… Таким образом Лиз Трасс стала пятнадцатым премьер-министром за время правления Елизаветы II», - сказано в сообщении

Ранее, утром во вторник, Борис Джонсон побывал в Балморале, чтобы официально попросить разрешения об отставке с должности премьера.

Королева Елизавета в последнее время страдала от проблем с мобильностью, в связи с чем она приняла решение не возвращаться в Букингемский дворец после летних каникул в Шотландии.