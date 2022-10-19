Более 6,5 млн человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19 в Беларуси

В Беларуси по состоянию на 19 октября 2022 года более 6,61 млн человек получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 6,5 млн человек прошли полный курс вакцинации.

Как сообщил Минздрав, полный курс вакцинации прошли: в Брестской области — более 899,3 тыс. человек, в Витебской — свыше 797,6 тыс., в Гомельской — более 983,3 тыс., в Гродненской — свыше 702,6 тыс., в Минске — более 1,31 млн, в Минской области — свыше 996,2 тыс., в Могилевской области — более 695,2 тыс.

Кроме того, около 114 тыс. сотрудников организаций и ведомств завершили курс вакцинации.

Согласно информации, одну дозу вакцины получили более 214,7 тыс. детей 5-17 лет, из них свыше 190,2 тыс. прошли полный курс вакцинации.

«Таким образом, охват одной дозой вакцины составил 71,4% от общей численности населения страны, полным курсом вакцинации охвачено 70,2% населения. Также проводится бустерная вакцинация населения, охват составляет 53,6%», - отчиталось ведомство.