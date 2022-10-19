Последнее обновление: 19.10.2022 15:43

В Дзержинском районе при уборке картошки под колесами комбайна погиб рабочий

В Дзержинском районе мужчина погиб под колесами комбайна.

Как сообщает Следственный комитет, днем 18 октября 52-летний житель Дзержинского района, управляя трактором МТЗ с картофелеуборочным комбайном, совершил наезд на 65-летнего полевода.

"В этот день вблизи деревни Полоневичи тракторист осуществлял работы по уборке картофеля. Ему помогали три полевода. Около 12 часов в связи с поломкой водитель остановился. По предварительной информации, после устранения неисправности тракторист, не убедившись в безопасности маневра, начал движение и совершил наезд на одного из помощников. Полевод доставал камни с ленты, транспортирующей картофель. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 (причинение смерти по несторожности) Уголовного кодекса Беларуси.

Окончательная правовая оценка действиям тракториста будет дана по результатам расследования.

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