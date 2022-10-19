Последнее обновление: 19.10.2022 15:43

Беспилотники будут предупреждать население Японии о цунами

В северном японском городе Сендай в префектуре Мияги ввели систему оповещения, использующую дроны для предупреждения пляжников об угрозе цунами. Об этом сообщает NHK.

В случае предупреждения о цунами два дрона, которые находятся в металлических боксах вблизи пляжа, будут взлетать и издавать оповещение «Большая вероятность цунами».

Летающие устройства запрограммированы для полетов вдоль побережья, призывая пляжников к эвакуации.

Местные власти создали такую систему после того, как несколько чиновников погибли от разрушительного цунами в 2011-м году, помогая местным жителям эвакуироваться после объявления об угрозе цунами.

Отмечается, что беспилотники также могут добираться к прибрежным районам, где не слышно оповещение от стационарных централизованных систем.

Чиновники контролируют дроны благодаря специальной сети, которая сможет работать даже во время стихийных бедствий.

По словам представителей местных властей, беспилотники также могут быстрее быть мобилизованы, чем вертолеты, и оповещать людей на более низких высотах.



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