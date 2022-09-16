США призвали Китай не поддерживать Москву в войне против Украины

В четверг Белый дом призвал Китай не поддерживать РФ в ее войне против Украины, заявив, что все должны выступать против агрессии Москвы, а не оставаться в стороне.

"Мы не считаем, что кто-то должен быть в стороне. Весь мир должен воспротивиться тому, что делает Путин", — сказал Джон Кирби, стратегический координатор Совета национальной безопасности Белого дома по коммуникациям на фоне встречи президента Китая Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным на саммите в Узбекистане.

"Сейчас не время для любых привычных дел с Путиным", - добавил Кирби.

Си Цзиньпин и Путин встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в своей первой встрече лицом к лицу после вторжения российских войск в Украину в феврале.

Кирби сказал, что еще неизвестно, насколько Китай поддержит войну России, отметив, что Пекин не прибег к материальной поддержке Путина и не нарушил санкции против Москвы.